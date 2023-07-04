بشار جاسم



بعد توقف برنامج «بين الشوطين» الذي يضم فقرة تقرير الاجمل يقدمها المذيع ابراهيم عقيل، يعود عقيل من جديد لكن خارج شاشة تلفزيون الكويت حيث يقدم برنامجا جديدا عن طريق اليوتيوب والانستغرام بعنوان «مع بو عقيل».



«الأنباء» هاتفت المذيع ابراهيم عقيل بخصوص هذه التجربة، حيث قال: فكرة البرنامج بدأت عقب توقف برنامج «بين الشوطين» لأني كنت اقدم فقرة «تقرير الاجمل» وعرض علي احد الاصدقاء صاحب قناة اسمها هوايات على الانستغرام، وقال: «شرايك نسوي برنامج قريب من فكرة برنامج الاجمل اللي اهي ننقل الاحداث الرياضية من زاوية مختلفة واللي مرات الناس ما تلاحظها» وبالفعل «انطلقنا بأول حلقة بتاريخ 7 يونيو والفقرة أسبوعية والفترة الياية فتحنا المشاركة للجمهور وفعلا في فقرتين افكارهم مشاركين فيها المتابعين».



ويختتم حديثه قائلا: الفكرة كانت مشتركة بيني وبين صاحب قناة اسمها هوايات بالانستغرام وهي من إعدادي وتقديمي وتصويره وإخراجه، وفقرة «مع بوعقيل» نتكلم فيها عن احداث كروية ما خذت حقها بالإعلام وأحداث كروية ما لاحظوها المشاهدون، البرنامج صار له شهر شغال وكل اسبوع ننزل حلقة».



الجدير بالذكر ان ابراهيم عقيل يقدم برنامج «ليلة نجم» الذي يعرض كل يوم اثنين الساعة 9 مساء عبر شاشة القناة الرياضية، من إعداد أحمد الكوح وأحمد سعد ومن إخراج كوثر عباس الكندري.