النائب الأول وجه بمخاطبة «الخارجية» لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص أهان علم الكويت بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي



منصور السلطان - عبدالله قنيص



أعلنت وزارة الداخلية عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على زيادة بدل السجون للموظفات الكويتيات اللاتي لهن اتصال مباشر بالسجناء. وقالت في بيان لها ان زيادة البدل جاءت بناء على المقترح المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتقديرا لجهود أبنائه وبناته منتسبي وزارة الداخلية، كما وجه بتسريع اجراءات الصرف للمستحقات. من جهة أخرى، وجه النائب الأول الجهات المعنية بوزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بإهانة علم الكويت من خلال نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.