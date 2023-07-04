محمد راتب



أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعـاونيــة الاستهــلاكيـــة عبد الوهاب الفارس أنه لم تتم زيادة سعر أي صنف من السلع المنضوية تحت تعاميم الاتحاد منذ توليه مهامه، مشيرا إلى أنه ليس بإمكان أحد فرض أي زيادة إلا من خلال الخانة الخاصة بالموقع الالكتروني للاتحاد وصدور تعميم للجمعيات التعاونية بذلك. وأضاف الفارس في تصريح لـ«الأنباء» أن الاتحاد ضبط الأمر ضبطا دقيقا من خلال عدم السماح للشركات بالتواصل إلا من خلال الموقع، فطلبات الزيادة لا تتم إلا من خلاله، وأي طلب خارج الموقع مرفوض مباشرة، ولا يلتفت إليه، مطمئنا المستهلكين بأن الخانة الخاصة بزيادة الأسعار عبر موقع الاتحاد الالكتروني مقفلة تماما ولن يتم فتحها في الوقت الحالي، مؤكدا أن الاتحاد لم ولن يقوم بزيادة سعر أي منتج في الوقت القريب. وأوضح أن من مسؤوليات المستهلكين المساهمة في ضبط المخالفات الواقعة في بعض الجمعيات التعاونية حال حدوثها، وذلك من خلال رصد المنتج عينه والتأكد من سعره السابق واللاحق، وتقديم شكوى رسمية إلى حماية المستهلك لتقوم بعملها والتحقق من الشكوى وتحميل الجمعية التعاونية مسؤولية مخالفتها للتعاميم الصادرة بهذا الشأن، مؤكدا أن المخالفة لا يمكن أن تكون إلا من خلال تجاوز الجمعية أو عبر الشركة الموردة. وأشار الفارس إلى أن على المستهلك التنبه إلى أمر في غاية الأهمية يتمثل في حقيقة الزيادة في المنتج التي قد تكون في الوزن أو المكونات، فبعض الشركات تقوم بزيادة وزن منتجها أو تحدث تغييرا في مكوناته يستلزم زيادة في سعره، وهذا الأمر مأخوذ بعين الاعتبار وتتم مراعاته، مجددا التأكيد على عدم السماح بزيادة سعر أي منتج خارج إطار الاتحاد في حال ثبوت المواصفات والوزن، ولا علاقة للاتحاد بالزيادة الحادثة في الأسواق الموازية والمطاعم. واختتم بأن الاتحاد قام بضبط الأسعار من خلال التنسيق الدائم مع الشركات والتعاونيات وقيام الشركات بعمليات التوريد للمنتجات بناء على الباركود وتعميم الاتحاد.