تواصلت المعارك في السودان امس، حيث تعرض وسط العاصمة الخرطوم ومنطقة بحري الواقعة شمالها لقصف مدفعي مصدره أم درمان، بحسب ما أفاد شهود عيان، بينما جدد الجيش دعوته للمدنيين للتطوع في صفوفه لقتال قوات الدعم السريع.



وناشدت القوات المسلحة السودانية في بيان «الشباب، وكل من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية». وأضاف الجيش في بيانه أنه تم «توجيه قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين».



وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش المواطنين إلى التطوع في صفوفه منذ أن بدأت الحرب بينه وبين قوات الدعم السريع قبل نحو ثلاثة أشهر. ولم تلق دعواته السابقة آذانا صاغية من جانب المدنيين لا سيما أن الكثيرين منهم يرغبون في الفرار من مناطق المعارك.



وأعلنت قوات الجنرال محمد حمدان دقلو في بيان أنها بدأت «حملة مكثفة لمحاربة عمليات النهب والتخريب خاصة عمليات سرقة السيارات المدنية».



ولفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع «ستتحقق من أي فرد (عسكري) يقود عربة مدنية»، مؤكدة أنه سيتم «احتجاز العربة وسائقها وتقديمه لمحاكمة ميدانية».



الى ذلك، أعلن المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بجنوب دارفور مبايعته للدعم السريع والوقوف إلى جانبه.



وقال الناطق باسم المكتب في خطاب مصور إن الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو الجيش والدعم السريع إلى مواصلة التفاوض، كما تدين قتل المدنيين العزل وتدمير المؤسسات الرسمية بالطيران.



ودعت أبناء هذه القبائل بالجيش إلى الانحياز لما سمته «خيار الشعب» ووقع على البيان 22 مكونا اجتماعيا على رأسهم البنى هلبة، والترجم، والهبانية، والفلاته، والمسيرية، والرزيقات والتعايشة.