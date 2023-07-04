أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، امس، أن محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت، وذلك تعليقا على تمرد قائد مجموعة فاغنر العسكرية.



وأضاف شويغو حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، أمس أن الجيش أظهر الولاء الكامل للقيادة الروسية، مشيرا إلى أنه لا تأثير لأحداث تمرد فاغنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع الروسي، تدمير جميع دبابات «ليوبارد» الألمانية، التي سلمتها پولندا والبرتغال إلى كييف. وقال شويغو إن «الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوريجيا خلال الشهر الأخير، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، بالإضافة إلى 15 مقاتلة و3 مروحيات».



وأوضح أن «عدد دبابات (ليوبارد) التي تم تدميرها يتوافق مع عدد الدبابات التي سلمتها پولندا والبرتغال إلى أوكرانيا»، مضيفا أن «القوات الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو الماضي حوالي 2.5 ألف وحدة من مختلف الأسلحة في جميع محاور القتال».



في المقابل، أعلنت أوكرانيا امس أنها استعادت خلال أسبوع 37 كيلومترا مربعا في شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية بعد أسبوع «صعب» في إطار هجومها المضاد.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام «الأسبوع الماضي كان صعبا على الجبهة، لكننا نحقق تقدما. نتقدم خطوة بعد خطوة».



من الجهة المقابلة على الجبهة، أطلق الجيش الروسي هجمات في مناطق افديفكا وماريينكا وليمان، يضاف اليها منذ نهاية الأسبوع الماضي سفاتوفي. كل هذه المناطق تقع على الجبهة الشرقية حيث تجري «معارك ضارية» كما أوضحت ماليار.



من جهته قال الاميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي «ناتو» ان الهجوم المضاد الأوكراني في مواجهة القوات الروسية عملية شديدة الصعوبة ومن «غير المفاجىء» انها لا تتقدم بسرعة.



من جهة أخرى، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي امس إنه أحبط محاولة لاغتيال سيرغي أكسيونوف حاكم منطقة شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، مضيفا أنه ألقي القبض على عميل أوكراني قبل أن يتمكن من تفجير سيارة أكسيونوف.