دراسة مهمة حول إدمان مسكنات الألم لأوجاع الرقبة والظهر!



أظهرت دراسة جديدة أن المواد الأفيونية هي علاجات غير فعالة لآلام الظهر والرقبة. وثبت أن مسكنات الألم التي تصرف بوصفة طبية والتي شغلت الملايين من الأميركيين على مدى العقدين الماضيين لم تكن أكثر فاعلية في الحد من آلام الرقبة وأسفل الظهر من العلاج الوهمي.

وأشار الباحثون المقيمون في أستراليا إلى أن مسكنات الألم الأفيونية قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم الألم على المدى الطويل مع زيادة احتمالات الإدمان.

وقالت البروفيسور كريستين لين كبيرة معدي الدراسة: «على الرغم من عدم وجود دليل على فاعليتها في الحد من الألم، لاتزال مسكنات الألم الأفيونية توصف على نطاق واسع للأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر والرقبة في العديد من البلدان. وتشير دراستنا الآن إلى أنها يمكن أن تجعل مستويات الألم لدى المرضى أسوأ على المديين المتوسط والطويل».

ويشير بحث جديد نشر في مجلة لانسيت إلى أنه على الرغم من الاعتقاد التقليدي أنها المعيار الذهبي لعلاج الألم، فإن المواد الأفيونية قد يكون لها تأثير ضئيل أو معدوم على تحسين مستويات آلام أسفل الظهر والرقبة لدى المريض مقارنة بالأقراص الوهمية.

وأضافت لين: «نعتقد اعتقادا راسخا أن الأطباء يجب ألا يصفوا مسكنات الألم الأفيونية لنوبات جديدة من آلام أسفل الظهر والرقبة».



وشرع علماء أستراليون وهولنديون في تحديد ما إذا كان المرضى الذين يعانون من آلام الرقبة وأسفل الظهر يستفيدون من دورة يسيطر عليها الطبيب تصل إلى 20 مغم من الأوكسيكودون يوميا لمدة تصل إلى ستة أسابيع.



وقالت لين: «آلام أسفل الظهر والرقبة يمكن أن تؤثر بشدة على نوعية حياة المرضى، لذلك نحن بحاجة إلى أن نقدم لهم أفضل الخيارات لمساعدتهم على إدارة آلامهم، لكن مسكنات الألم الأفيونية لا تعمل وتنطوي على مخاطر جسيمة.

بدلا من ذلك، يجب تشجيع الأطباء على التركيز على الأساليب التي تركز على المريض والتي يمكن أن تتضمن نصائح للبقاء نشطا، وبمسكنات ألم بسيطة».



المصدر: «ديلي ميل»