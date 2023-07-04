القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، حكومة د.مصطفى مدبولي بتسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.



جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وكانت وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم المرتكزات التي استندت إليها خطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي. يأتي ذلك إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.