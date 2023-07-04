مبارك الخالدي



يتطلع منتخبنا الوطني لكرة القدم للفوز بكأس بطولة اتحاد جنوب آسيا الرابعة عشرة اليوم عندما يلتقي منتخب الهند على ستاد سري كانتيرافا بمدينة بنجلور الهندية في المباراة النهائية. ويبحث الأزرق عن لقب معنوي في طريقه لاستعادة تاريخه وهو يشارك في البطولة التي نالت اعتراف «فيفا» منذ سنوات، ضمن برنامج طويل يستهدف اعادة بناء الأزرق وتحسين التصنيف الدولي له، وذلك قبل قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية ٢٠٢٧.



وبلغ منتخبنا المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الاولى برصيد ٧ نقاط وبفارق الأهداف عن الهند، حيث فاز على منتخب نيبال ٣-١، وباكستان ٤-٠، وتعادل مع الهند ١-١، ثم تخطي بنغلادش في الدور النصف نهائي بهدف دون رد. بينما نجحت الهند في اقصاء منتخب لبنان في الدور قبل النهائي بالتغلب عليه بركلات الترجيح ٤-٢.



ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم بتشكيلته الأساسية، وخصوصا خط المقدمة الذي يضم شبيب الخالدي ومحمد دحام ومبارك الفنيني، كما تشهد التشكيلة عودة الظهير حمد القلاف الغائب عن مواجهة بنغلاديش للإيقاف. ويدرك الجهاز الفني ان الفوز باللقب هو الغاية التي من اجلها اقرت اللجنة الفنية المشاركة في البطولة، كما أن للفوز باللقب أثرا معنويا سينعكس بالإيجاب على الكرة الكويتية الباحثة عن نفسها فضلا عن تعزيز ثقافة الفوز لدى اللاعبين.



وفي المؤتمر الصحافي قبل المباراة، قال مدرب المنتخب روي بينتو «أتمنى أن يقدم المنتخبان مباراة ممتعة، ويجب علينا ان نقاتل حتى النهاية وان نلعب بتركيز عال وبطريقة متقنة اذا ما اردنا الفوز باللقب».



وأضاف: انني أثق كثيرا بلاعبينا ومقدرتهم على تقديم مستوى مميز، وليس لدي شك في مواصلة المشوار بنجاح حتى النهاية، ونحن لا نعاني من قلة تسجيل الأهداف، ولكن تأثرنا وعانينا من الإرهاق بسبب خوض ثلاث مباريات في الساعة الثالثة عصرا إضافة الى ارتفاع نسبة الرطوبة، وكذلك إقامة البطولة في نهاية الموسم ما ساهم في عدم تقديم الاداء المطلوب.