أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي المخضــرم مارسيلـــو بروزوفيتش من نادي إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا، فانضم الى البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق العاصمة.



وكتب النصــر فــي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «كل الأعين تريده لكنه اختار النصر. بروزوفيتش نصراوي». كما أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعاقده مع أسطورة نادي ليفربول الانجليزي السابق ستيفن جيرارد للإشراف على تدريب فريقه الأول. وكتب النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، على حسابه في «إنستغرام»: «يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد مدربا لنادي الاتفاق».