حقق حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بداية سهلة في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه السهل على الأرجنتيني بيدرو كاشين 3-0.



كما فاز الروسي أندري روبليف، المصنف سابعا عالميا، على الأسترالي مارك بورسيل 3-0. وسيلتقي ابن الخامسة والعشرين في الدور المقبل مع مواطنه أصلان كاراتسيف الخمسين عالميا أو الفرنسي لوكا فان أش (75). ولدى السيدات حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا هي الأخرى فوزا سهلا على الصينية دجو لين 2-0 في الدور الأول. وتلتقي حاملة لقب بطولتي الولايات المتحدة وفرنسا في الدور المقبل مع الإيطالية مارتينا تريفيزان أو الإسبانية سارا سوريبيس. قالت ابنة الثانية والعشرين التي حسمت المباراة أمام المصنفة 34 عالميا في 81 دقيقة «أشعر بالثقة وقمت بعمل جيد بالتأقلم مع العشب». وتأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة بفوزها الصعب على مواطنتها لورين ديفيس 2-1.