عبدالله قنيص



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في اتهام مواطن لوافد باكستاني برفض إعادة 25 ألف دينار تسلمها على سبيل الأمانة.



وقال مصدر أمني إن ابن شقيق المجني عليه أبلغ مخفر أبو فطيرة بأن عمه من مواليد 1962 قام بتسليم باكستاني مبلغا وقدره 25000 دينار كويتي بجمعية أبو فطيرة بتاريخ 2023/5/2 ولم يقم بإرجاع المبلغ. هذا ولم يوضح المُبلغ أسباب تسليم المجني عليه هذا المبلغ الكبير للوافد وإذا ما كان بينهما تجارة أو مشروع ما.



وسجلت قضية وتمت إحالة ملفها الى مباحث المخفر للبحث والتحري حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.