منصور السلطان



ألقى رجال دوريات أمن الأحمدي مساء امس القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره بحوزته كيس به مادة مخدرة وزجاجة خمر خلال مروره على نقطة تفتيش في منطقة المهبولة.



رجال دوريات إسناد أمن الأحمدي وخلال قيامهم مساء امس نقطة تفتيش في منطقة المهبولة صادف مرور سيارة يقودها شخص بانت عليه علامات الخوف والارتباك، وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الرابع من عمره وخلال نزوله من السيارة سقط منه كيس به مادة مخدرة، وخلال تفتيشه احترازيا عثر بحوزته على زجاجة خمر، وعليه تمت إحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص.



من جهة أخرى، أحال رجال دوريات عمليات مديرية أمن الأحمدي فجر امس شخصا غير كويتي الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة المنقف بحالة تعاط وبحوزته حبوب مخدرة «لاريكا».