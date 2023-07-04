يقول خبراء المناخ إن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى البعيد بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية أصبح بعيد المنال مع إخفاق دول العالم في تحديد أهداف أكثر طموحا رغم ارتفاع درجات حرارة الأرض والبحر لمستويات قياسية على مدى شهور.



وذكرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي أنه مع اجتماع مبعوثين في بون أوائل يونيو للتحضير لمحادثات المناخ السنوية التي ستعقد في نوفمبر المقبل، ارتفع لعدة أيام متوسط ​​درجات حرارة الهواء على سطح الأرض في العالم فوق 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.



ورغم تجاوز متوسط ​​درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية من قبل، فإن هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها في نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال الصيف الذي بدأ في الأول من يونيو. كما تجاوزت درجات حرارة البحر أيضا المعدلات القياسية المسجلة في أبريل ومايو.



وقالت سارة بيركنز كيركباتريك عالمة المناخ في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية «نفد منا الوقت لأن التغيير يستغرق وقتا».



وفي الوقت الذي يستعد فيه مبعوثو المناخ من أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري للاجتماع الشهر المقبل، تخطت درجات الحرارة الأرقام القياسية المسجلة في شهر يونيو في العاصمة الصينية بكين، واجتاحت موجات حر شديدة الولايات المتحدة.



وتجاوزت درجات الحرارة في مناطق من أميركا الشمالية المتوسط ​​الموسمي للشهر الجاري بعشر درجات مئوية. وغطى الدخان الناتج عن حرائق الغابات كندا والساحل الشرقي للولايات المتحدة بضباب خطير. وبلغت تقديرات الانبعاثات الكربونية مستوى قياسيا عند 160 مليون طن متري.