الكندري: الشركة تدير حالياً 8500 وحدة تجارية وسكنية في «الخاص» و«الحكومي».. و95% نسب الإشغال

الخميري: لدينا فريق عمل متمرس ومحترف بإدارة المحافظ العقارية ونجح في إدارة أكثر من 350 عقاراً



في إنجاز مرموق ورائد محليا وإقليميا وتقديرا لخدماتها المميزة وإنجازاتها المستمرة، حصدت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) جائزة التميز في إدارة العقارات، وذلك من مجلة فاسيليتيز مانجمنت الشرق الأوسط (Facilities Management - Middle east) الشهيرة في تغطية أحداث وفعاليات إدارة وخدمات المرافق وأصحاب المباني والمطورين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك تتويجا لجهود الشركة الدؤوبة في تطوير خدماتها وابتكار منتجات تلبي تطلعات واحتياجات العملاء.



وأفادت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، بأنه تم الفوز بالجائزة المرموقة في إدارة المرافق في الشرق الأوسط، خلال احتفال المجلة بمرور 16 عاما من الانجازات في إدارة المرافق في جميع أنحاء المنطقة، خلال الحفل الذي نظمته المجلة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 15 يونيو الماضي في فندق كونراد، وقد مثل الشركة في استلام الجائزة أحمد الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، وم.عبدالله الخميري مدير محفظة في الشركة المتحدة لإدارة المرافق، وصبيحة عبدالله مدير مشروع في الشركة.



وتؤكد هذه الجائزة التزام الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) بمعايير الأداء وتبني أفضل الممارسات في إدارة المرافق، حيث أصبحت جوائز الشرق الأوسط لإدارة المرافق حدثا مهما يجتمع خلاله كبرى الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وخلال الحفل تم الاحتفاء بإنجازات الاستشاريين العقاريين الرائدين في مجال إدارة المرافق في المنطقة الذين يعملون باستمرار على تحسين وابتكار عملياتهم في مشهد دائم التطور.



وفي هذا السياق، صرح أحمد الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، وعضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفيما): فخورون بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يكلل جهود الشركة المبذولة في سبيل التميز في الخدمات المقدمة بقطاع إدارة المرافق في الكويت على مدار الاعوام الماضية، حيث تحرص الشركة على تبني أحدث التقنيات، وذلك في إطار سعيها الدائم لاعتماد الأساليب الحديثة المواكبة لروح العصر ومتطلبات السوق السريعة التغيير وتقديم أفضل خدمة عملاء.



وأوضح ان الشركة المتحدة لإدارة المرافق تدير حاليا نحو 8500 وحدة تجارية وسكنية في القطاع الخاص والحكومي موزعة على 350 عقارا منتشرا في مختلف محافظات الكويت وبنسبة إشغال مرتفعة وصلت إلى أكثر من 95%.



وكشف عن أن «المتحدة» وقعت مؤخرا عقد إدارة محفظة بيت الزكاة، الى جانب إدارة مجموعة ضخمة من المشاريع العقارية في الكويت تأتي في مقدمتها محفظة الهيئة العامة لشؤون القصر، فضلا عن عدد من المجمعات التجارية الضخمة أبرزها برج كيبكو وبرج 99 في ضاحية حصة المبارك ومجمع السلام التجاري في منطقة السالمية، وبرج بيتك ومجمع الليوان والعديد من المشاريع المميزة.



واختتم الكندري قائلا: حصولنا على هذه الجائزة المهمة والرفيعة المستوى، من بين العديد من المؤسسات والشركات العاملة في مجال إدارة المرافق دليل واضح على صحة المسار الذي تتخذه الشركة، من حيث الكفاءات الفنية المتميزة، وروح التعاون بين فريق العمل ووفائهم والتزامهم تجاه العملاء، حيث توفر الشركة أعلى مستوى من حلول إدارة وصيانة وتشغيل المرافق المتنوعة وفق أعلى المواصفات العالمية.



من جانبه، أفاد م.عبدالله الخميري مدير محفظة في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) بأن تتويج الشركة بهذه الجائزة المرموقة في إدارة المرافق بالشرق الأوسط يأتي بعد النجاح في استخدام أحدث التقنيات ذات الفاعلية الإيجابية في تشغيل المباني والسيطرة على الأمور، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والدورية، وكذلك الاستعداد لأي صيانة طارئة من خلال وضع خطة كاملة لصيانة المرافق والإشراف على تنفيذها بشكل صحيح.



وأشار إلى ان الشركة لديها فريق عمل متمرس ومحترف في إدارة المحافظ العقارية المختلفة ونجح في تحقيق مكاسب سنوية كبيرة واستخدام النظم المتطورة مثل PMS، CAFAM



وذكر الخميري أن «المتحدة لإدارة المرافق» نجحت في تخفيض تكاليف التشغيل لدى العملاء وتحسين الكفاءة من خلال مركزية البيانات، وأتمتة العمليات، وتحسين التعاون والتواصل، وتتبع المعلومات المهمة والإبلاغ عنها، حيث يتم إدخال التحكم عن بُعد والتحليل الذكي للأعمال، كما تتم إدارة جميع المباني المشمولة تحت الشركة من خلال مركز تحكم مركزي متكامل.