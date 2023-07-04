

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يونيو 2023، أن مؤشر السوق العام الكويتي شهد انتعاشا خلال الشهر بارتفاعه 3.8%، ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الأساسية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع نسبته 22.3%، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا 2.1% خلال الشهر.

ومن بين شركات السوق الأول حقق سهم ميزان القابضة وسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 25.4% و17.7% على التوالي. وتراجع سهم بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 7.5% وسهم التجارية العقارية بنسبة 2.5% خلال الشهر.

وتناول تقرير «المركز» معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت، والذي ارتفع بنسبة 3.69% على أساس سنوي و0.15% على أساس شهري في مايو، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية. وتباطأ سوق الائتمان في الكويت، حيث انخفض من 7.7% في ديسمبر 2022 إلى 2.7% في مايو 2023 على أساس سنوي.

وتراجع نمو الائتماني في قطاع التجزئة إلى 5.3% على أساس سنوي خلال الشهر. ومن جهة أخرى، حافظت وكالة موديز انفستور سيرفيس على نظرة إيجابية للقطاع المصرفي الكويتي، حيث تتوقع نمو الائتمان المصرفي بنسبة 3% في عام 2023، مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الجديدة.

وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.1% خلال الشهر. واختتمت جميع المؤشرات الشهر بأداء إيجابي، ما عدا سوقي قطر والبحرين. وسجلت مؤشرات أسواق دبي والسعودية وأبوظبي أكبر ارتفاع بنسبة 6% و4% و1.5% على التوالي.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية في مقدمة الرابحين من بين الشركات القيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعا بنسبة 8.8% و4.2% للشهر على التوالي، وجاءت مكاسب إعمار العقارية مدفوعة برفع ستاندرد آند بورز تصنيفها لأعمال الشركة من BBB- إلى BBB.

وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 4.8%، بينما ارتفع سهم شركة أكوا باور بنسبة 11.8% بعد إعادة شراء حصتها. وانخفضت مؤشرات الأسهم في قطر والبحرين بنسبة 0.8% و0.3% خلال الشهر على التوالي.

وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابيا في يونيو، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.9% و6.5% على التوالي، وقد تعززت ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية بعد تعليق سقف الدين الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية حتى عام 2025 وأوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية إلى 4% على أساس سنوي في مايو، انخفاضا من 4.9% على أساس سنوي في أبريل. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.1% في مايو، لكنه انخفض من 0.4% في أبريل.

ومع ذلك، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية عام 2023. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر سياسته بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر إلى 3.5%، مسجلا أعلى مستوى في 22 عاما ومن المتوقع رفع الأسعار بشكل أكبر في الاجتماعين الشهرين المقبلين.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو إلى 5.5% على أساس سنوي من 6.1% على أساس سنوي في الشهر السابق، وفقا ليوروستات. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو، مرتفعا من 5.3% في مايو.

وفي خطوة غير متوقعة، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وظل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة دون تغيير عند 8.7% على أساس سنوي في مايو مقارنة بشهر أبريل 2023، ولكنه يبقى مرتفعا عن هدف 2% الذي حدده البنك المركزي.

وتباطأ مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو، التابع لبنك هامبورغ التجاري، كما نشرته إس آند بي، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 50.3 في يونيو، انخفاضا من 52.8 في مايو. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بنسبة 3.2% خلال الشهر.

وتناول تقرير «المركز» الشهري سوق النفط، الذي استقرت أسعاره عند 74.9 دولارا للبرميل خلال الشهر، بارتفاع بلغ 3.1% على أساس شهري. وجاء الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في نهاية يونيو على خلفية تراجع في مخزون الخام الأميركي يفوق المتوقع، بما يشير إلى زيادة في حجم الطلب الأميركي.

وفي وقت سابق، أعلنت أوپيك+ أن تخفيضات الإمدادات البالغة 3.66 ملايين برميل يوميا ستستمر حتى نهاية عام 2023، بينما وافقت على خفض المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا اعتبارا من 2024 وما بعده.

وستعمل المملكة العربية السعودية على خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو 2023. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.2% في يونيو إلى 1919.6 دولارا للأونصة بسبب الموقف الحازم للاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في الحذر في الشهر المقبل، على الرغم من إيقاف الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع أسعار الفائدة مؤقتا كما كان متوقعا. وتشير المؤشرات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أننا لم نصل إلى أسعار الفائدة النهائية بعد، مع استبعاد أن تكون نقطة الارتكاز في عام 2023.

ومع ذلك، يظل التباطؤ التدريجي في معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية علامة إيجابية. وأبدت «أوپيك+» والمملكة العربية السعودية عزمهما على موازنة المعروض من النفط اعتمادا على حجم الطلب لضمان حد أدنى لأسعار النفط عند نحو 70 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من 2023.