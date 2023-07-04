في إطار سعي الهيئة الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير أسواق المال في الكويت، وعمل الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة والتي تهدف إلى توفير حماية للمستثمرين في السوق وتمكين المساهمين ـ بكل فئاتهم ـ من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة، قامت هيئة أسواق المال بتاريخ 01/09/2022 بإصدار القرار رقم (139) لسنة 2022 الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية.



كما قامت الهيئة بإصدار التعميم رقم (3) لسنة 2023 لجميع الشركات المدرجة بشأن تأثير العطل الرسمية على المدد الزمنية المحدد بهذا القرار. وقد حدد التعميم الإجراءات اللازم اتباعها لكل حالة وذلك بهدف تكوين مرجع واضح يتم العمل بمقتضاه من قبل الشركات المدرجة في حال تداخلت بعض الإجازات مع الجدول الزمني المترتب على تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



وتقوم الهيئة حاليا بالاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من هذا المشروع. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى تطوير القواعد والأحكام الخاصة بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة، وتطوير نظام المشاركة الإلكتروني المعد من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، وتحسين التفاعل الإيجابي بين المساهمين والشركات المساهمة بما يخدم المصلحة العامة.



وانطلاقا من دور الهيئة المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وبهدف التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية والشركات المدرجة في البورصة ولضمان تطبيق القرار المذكور أعلاه، تدعو هيئة أسواق المال الشركات المدرجة ومساهميها الى المشاركة في استطلاع الرأي والمنشور في موقع الهيئة الإلكتروني للإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بتجربة تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة، وذلك من خلال الرابط التالي:https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/market-regulation.



هذا، وتشير الهيئة الى أن آخر يوم للمشاركة في استطلاع الرأي هو يوم الاثنين الموافق 31/07/2023.