أعلن البنك الأهلي المتحد عن تجديد حصوله على شهادة الآيزو 9001:2015 المرموقة للبنية التحتية لتقنية المعلومات، وذلك للعام الثاني على التوالي، مما يعكس ريادة البنك وتفوق نموذج عمله في مجال تقنية المعلومات، وقدرته على تطبيق أعلى معايير الخدمات التقنية لضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع العمليات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، حيث تعد هذه الشهادة معيارا معترفا به دوليا لإدارة الجودة والذي تم تطويره ونشره من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: حصول البنك على هذه الشهادة المرموقة يؤكد أن تحديث التقنيات المصرفية يأتي ضمن أولويات البنك الإستراتيجية، نظرا لأن تكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل عصب عمل وإدارة المؤسسات المصرفية في الوقت الحالي، مؤكدة ان حصول البنك على شهادة الآيزو 9001:2015 للعام الثاني على التوالي يضاف إلى إنجازات البنك ويؤكد نجاحه في تطبيق أفضل ممارسات تقنية المعلومات، ويتوج جهوده في العمل من خلال بيئة معلوماتية متطورة.



وأضافت: مازلنا نواصل جهودنا في مجال تقنية المعلومات بهدف تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقدمها لعملائنا لهذا أود تقديم الشكر لإدارة تقنية المعلومات لمساهماتهم الكبيرة، ودورهم الفعال في حصولنا على هذه الشهادة المعتمدة عالميا.



من جانبه، قال عبدالله جراغ مدير عام تقنية المعلومات في البنك الأهلي المتحد: لقد استحق البنك هذه الشهادة المرموقة، بعد مجموعة صارمة من التقييمات من هيئة مستقلة، مما يؤكد الالتزام الذي أظهره البنك في تقديم العمل من خلال منظومة عالية الجودة لتقنية المعلومات استجابة لمتطلبات عملائه، ويعكس نجاح البنك في تبني وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والسعي المستمر للتطوير لمواكبة كل ما هو جديد في تقنية المعلومات، مما يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة.



وأكد أن تجديد حصولنا على شهادة الآيزو 9001:2015 يعد تأكيدا على النجاح المتواصل لأجندة الرقمنة التي ينتهجها البنك والتزامنا الدائم بمواصلة تحسين تطبيقاتنا ومنظومتنا التقنية لتعزيز سرعة ومرونة تقنيات المعلومات والكفاءة التشغيلية، وتقديم أفضل الابتكارات الرقمية لعملائنا.



وأضاف جراغ: في إطار التنامي المستمر لأهمية تقنية المعلومات والاعتماد على تطبيقاتها وبنيتها التحتية عبر القنوات المعتمدة، يواصل البنك جهوده لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في الابتكار الرقمي من خلال اتباع أعلى معايير الجودة ولمنح عملائنا خدمة استثنائية ومنتجات مبتكرة سهلة الاستخدام.