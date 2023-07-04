بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والسابعة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، معبرا سموه حفظه الله عن بالغ الاعتزاز برسوخ العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وبحرص البلدين الصديقين وسعيهما الدائم والمشترك لتعزيز أواصر العلاقات والارتقاء بأطر التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين كل التطور والنماء.