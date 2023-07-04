تجديد الجواز الإلكتروني لمن بلغ 21 سنة وأكثر يتم عبر موقع وزارة الداخلية‏ وتطبيق "سهل" أما لمن لم يبلغوا 21 عاماً فعليهم مراجعة مراكز الهوية الوطنية مع ولي الأمر في المحافظات الست

المحرر الأمني

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التأكد من صلاحية جواز السفر على أن لا تقل صلاحيته عن مدة 6 أشهر قبل السفر أو التقديم على موعد الفيزا والإسراع إلى تجديده في حالة انتهاء صلاحيته .

‏وأشارت إلى أن عملية تجديد الجواز الإلكتروني لمن بلغ 21 سنة وأكثر تتم عبر موقع وزارة الداخلية ⁦‪moi.gov.kw‬⁩

‏ و تطبيق سهل ، أما الذين لم يبلغوا 21 عاماً فعليهم مراجعة مراكز الهوية الوطنية مع ولي الامر في المحافظات الست الموزعة على النحو التالي :



‏محافظة العاصمة (مركز الشامية ) على فترتين صباحية و مسائية



‏محافظة الفروانية ( مركز اشبيلية )



‏محافظة الجهراء ( مركز سعد العبدالله )



‏محافظة حولي ( مركز غرب مشرف )



‏محافظة مبارك الكبير ( مركز العدان )



‏محافظة الأحمدي ( مركز جابر العلي ) على فترتين صباحية و مسائية .

‏ونوهت إلى أن تسلم جواز السفر الإلكتروني عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية للجواز الإلكتروني والتي تتواجد في مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست والتي تستقبل المواطنين خلال مواعيد الدوام التالية من الساعة 8.00 صباحاً حتى 1:30 ظهراً وفي الفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً حتى 7:00 مساء في مركزي الشامية وجابر العلي.