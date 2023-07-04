استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في مكتبه بقصر بيان صباح اليوم وكيل دعم صادرات الدفاع لدى المملكة المتحدة الصديقة اللورد مارك لانكستر، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد ترافقه سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس، ومعاون رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية لدى سلاح الجو الملكي البريطاني اللواء طيار سايمون إدواردز.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين خاصة ما يتعلق منها بالجوانب الدفاعية، كما تم كذلك استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وهنأ اللورد مارك لانكستر الشيخ أحمد الفهد بمناسبة توليه لمهام منصبه الوزاري، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح، وقد عبر الفهد عن شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة والتمنيات الصادقة مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.