القاهرة - خديجة حمودة



أعلنت جمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، رفع علاقاتهما الديبلوماسية لمستوى السفراء.



وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ترفيع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.



وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

من جانبه، قال موتلو شن - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائمة التي منحها لي فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الخارجية... أسأل الله التوفيق".