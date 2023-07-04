تقدم النائب هاني شمس باقتراح برغبة بتخصيص أرض لإنشاء مستشفى حكومي جديد في محافظة الأحمدي بالقرب من مدن (صباح الأحمد والوفرة والخيران السكنية والبحرية) يشمل جميع التخصصات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



نظرا للكثافة السكانية العالية في محافظة الأحمدي وعدم قدرة مستشفى العدان على استيعاب الكم الهائل من المرضى، وهذا ما سبب انعكاسا سلبيا على نوعية الخدمة الصحية والطبية للمستشفى في إطالة مواعيد المرضى للعيادات الطبية وتدني القدرة الاستيعابية.

وحيث إنه تم إنشاء مدن جديدة تابعة للمحافظة كمدينتي صباح الأحمد والوفرة وهما مدينتان بعيدتان نسبيا عن موقع مستشفى العدان وهو ما يشكل خطورة على حياة المرضى والمصابين خصوصا حين حدوث حالات طارئة تستدعي تدخلا طبيا سريعا، بالإضافة إلى عدم توافر بعض التخصصات الطبية والنقص في الطاقم الطبي والتمريضي بالمستشفى، ما يستدعي وبصورة عاجلة رفع المعاناة عن أهالي محافظة الأحمدي لوضع خطة حكومية نتيجة التوسع العمراني باتجاه جنوب البلاد ولتوفير خدمة صحية متكاملة لسكان المحافظة شاملة التخصصات الطبية وقريبة من المناطق السكنية وتقليل الازدحام عن مستشفى العدان.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



تخصيص أرض لإنشاء مستشفى حكومي جديد في محافظة الأحمدي قريب من مدينة صباح الأحمد والوفرة والخيران السكنية والبحرية يشمل جميع التخصصات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية وتوفير طاقم طبي، على أن تقوم وزارة الصحة بشكل مؤقت بتأجير مبان لمراكز طبية في بعض التخصصات الطبية والعلاجية لاستيعاب الحالات المرضية الطارئة والأمراض المزمنة مع تجهيز هذه المراكز الطبية بالمعدات والأجهزة الطبية وطاقم طبي تخصصي، وذلك لحين تخصيص أرض وإنشاء مستشفى بكامل التخصصات الطبية وبالتالي تخفيف الضغط على مستشفى العدان.