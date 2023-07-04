النواب عبدالله المضف ، د.عبدالعزيز الصقعبي ، مرزوق الحبيني ، عبدالكريم الكندري، مهند الساير ، شعيب شعبان يتقدمون بطلب تكليف لجنة شؤون الخارجية بالنظر في موضوع حقل الدرة

