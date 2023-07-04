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النواب عبدالله المضف ، د.عبدالعزيز الصقعبي ، مرزوق الحبيني ، عبدالكريم الكندري، مهند الساير ، شعيب شعبان يتقدمون بطلب تكليف لجنة شؤون الخارجية بالنظر في موضوع حقل الدرة
الثلاثاء
2023/7/4
المصدر : الأنباء
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- النواب عبدالله المضف ، د.عبدالعزيز الصقعبي ، مرزوق الحبيني ، عبدالكريم الكندري، مهند الساير ، شعيب شعبان يتقدمون بطلب تكليف لجنة شؤون الخارجية بالنظر في موضوع حقل الدرة