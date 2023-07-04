بحث آلية وضع المعايير وإلإجراءات من قبل الجهات المعنية بالدولة لمنع تكرار هذه الحوادث وتحديد الضوابط والإجراءات التي تطبق على جميع شاحنات نقل مثل هذه المواد

أحمد خميس

‏بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع عالي المستوى بمبنى رئاسة قوة الإطفاء العام بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والجهات الحكومية المعنية بالدولة، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى حريق الشاحنة المحملة بمواد سريعة الاشتعال على طريق الغزالي الأسبوع الماضي، كما تمت مناقشة آلية وضع المعايير وإلإجراءات من قبل الجهات المعنية بالدولة كل حسب اختصاصه لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل ووضع الضوابط والإجراءات التي تطبق على جميع شاحنات نقل المواد سريعة الاشتعال المعمول بها دوليا بطريقة آمنة، وذلك لضمان سلامة مرتادي الطرق، كما تضمن الاجتماع وضع مواعيد محددة لخروج الشاحنات تضمن تنظيم سلامة المرور.



‏حضر الاجتماع ممثلون عن شركة البترول الوطنية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.



‏من جهته، شكر الفريق المكراد ممثلي الجهات المعنية بالدولة على جهودهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال التنسيق والعمل الجماعي لعدم تكرار حوادث مماثلة، آملا من الشركات والمصانع المعنية بالموضوع التعاون في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لدى مصانعهم والشاحنات التي تقوم بنقل هذه المواد، وذلك ضمانا لسلامتهم والحفاظ على ثروات البلاد.