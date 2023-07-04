أكد وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح اليوم الثلاثاء أن إنشاء مصفاة الزور يتوافق مع المواصفات البيئية لتساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الملوثة الصادرة عن محطات الكهرباء من خلال تزويدها بالوقود البيئي.

وقال الشيخ د.نمر الصباح في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط عقب زيارة تفقدية قام بها لمشروع مصفاة الزور إن إقامة المشروع جاء وفقا لأحدث التصاميم العالمية وعلى أعلى درجات ومعايير السلامة والصحة والبيئة، لافتا الى «أن المصفاة تعد أكبر مصفاة في العالم يتم بناؤها في مرحلة واحدة».

وأوضح أن المصفاة مصممة بطاقة تكريرية تقدر بـ 615 ألف برميل يوميا من النفط القياسي الكويتي والأولى محليا لتكرير النفط الثقيل وتنتج 340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية.

وبين أن مصفاة الزور تعتبر من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها الكويت وأحد أهم بنود استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام، موضحا أن تكلفتها بلغت 871ر4 مليارات دينار كويتي (نحو 8ر15 مليار دولار أميركي).

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها القطاع النفطي في تشغيل مصفاة الزور، مشيرا الى أن المصفاة تتميز بقدرتها العالية على توفير منتجات عالية الجودة ومطابقة لأعلى المواصفات القياسية المطلوبة في الأسواق العالمية «وهو ما يضع الكويت في مصاف الدول الرائدة في انتاج المشتقات فائقة الجودة».

واستمع وفد وزارة النفط خلال الزيارة إلى شرح عن مرافق مصفاة الزور وآخر مستجدات العمل في المشروع والخطوات التشغيلية للمصفاة والجهود التي قامت بها الكوادر الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الكبير.