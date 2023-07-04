خلال أول ظهور له في ويمبلدون كلاعب معتزل، حظي النجم روجيه فيدرر باستقبال ملكي في ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث جلس في المقصورة الملكية بجانب أميرة ويلز في الملعب الرئيس. ووصلت الأميرة كيت مرتدية سترة خضراء لحضور عرض فيلم قصير يروي مآثر فيدرر في البطولة العشبية. ورافق دخول فيدرر المقصورة تصفيق حار ليتمركز إلى يسار أميرة ويلز .

وابتعد فيدرر (41 عاماً) عن لعبة التنس منذ الوداع العاطفي في كأس ليفر في لندن، إلى جاني غريمه وصديقه الإسباني رافايل نادال، لكنه تكرّم بشكل مشابه على الملاعب العشبية خلال دورة هاله الألمانية الشهر الماضي.

واصبح أول لاعب يحرز لقب 20 بطولة كبرى عام 2018 في أستراليا، وهو يحمل الرقم القياسي في ويمبلدون مع ثمانية ألقاب بين 2003 و2017، وقد ينضمّ اليه هذه السنة الصربي نوفاك ديوكوڤيتش الطامح لتحقيق لقبه الرابع والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

وتملك الأميركية مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي المطلق في ويمبلدون مع تسعة ألقاب.

وتعود المباراة الأخيرة لفيدرر (41 عاماً) إلى ربع نهائي ويمبلدون 2021، عندما خسر أمام الپولندي هوبرت هوركاتش بثلاث مجموعات.