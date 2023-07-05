عقد اجتماعه الأسبوعي وأشاد بما قدمته المملكة العربية السعودية من خدمات مميزة من حيث التنظيم والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام

مجلس الوزراء: التعاون بين السلطتين بما يحقق طموحات الوطن والمواطن

إشادة بما قدمته السعودية من تنظيم وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء شعائر الحج بسهولة ويسر وأمان

إدانة واستنكار قيام أحد المتطرفين بعمل مشين بحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم

اطلع مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي أمس الذي عقد في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على العرض المرئي الذي قدمه وزير المالية مناف الهاجري بشأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027)، والذي تضمن منهجا لعمل الحكومة في سبيل تحقيق الإنجاز المطلوب والتنمية ودفع عجلتها في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات ومضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في جلسة افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة تحقيقا لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية «والذي نحرص عليه جميعا وفقا لأحكام الدستور بما يحقق الطموح والتطلعات التي ينتظرها الوطن والمواطن».

هذا، وعبر المجلس عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولحكومة خادم الحرمين الشريفين، على الجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طوال فترة إقامتهم في المملكة، مشيدا بما قدمته المملكة من خدمات مميزة من حيث التنظيم والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء شعائر الحج بسهولة ويسر وأمان، سائلين المولى العلي القدير ان يجزي الأشقاء في السعودية خير الجزاء.

هذا، وأعرب المجلس عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام أحد المتطرفين بعمل مشين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني والعمل على وقف تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال الحرية كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف.

وفيما يلي التفاصيل :

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19/6/2023 بتكليف وزير المالية بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة لتعزيز التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الأمة لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز المأمول، فقد اطلع مجلس الوزراء في مستهل أعماله على العرض المرئي الذي قدمه وزير المالية مناف الهاجري بشأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) والذي تضمن منهجا لعمل الحكومة في سبيل تحقيق التنمية والإنجاز المطلوب ودفع عجلتها في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات ومضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 تحقيقا لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي نحرص عليه جميعا وفقا لأحكام الدستور بما يحقق الطموح والتطلعات التي ينتظرها الوطن والمواطن.



من جانب آخر وبمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ، عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة، مشيدا بما قدمته المملكة من خدمات مميزة من حيث التنظيم والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء شعائر الحج بسهولة ويسر وأمان، سائلين المولى العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة خير الجزاء.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام أحد المتطرفين بعمل مشين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني والعمل على وقف تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال الحرية كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف.



كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، مؤكدا على رفض الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والمواثيق الدولية، مجددا موقف الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي.