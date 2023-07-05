

أعلن النادي الأهلي عن تنظيم رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية اليوم لمؤازرة الفريق في لقائه المؤجل من الجولة 18 أمام فريق الإسماعيلي على ملعب ستاد برج العرب في تمام الثامنة والنصف مساء.



ويحتل المارد الأحمر الفائز مؤخرا بلقب دوري أبطال إفريقيا صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 69 نقطة. وحرص المدير الفني السويسري مارسيل كولر على التحدث مع اللاعبين بشأن الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام فيوتشر وفي مقدمتها الرعونة أمام المرمى وإهدار الفرص السهلة، وركز كولر على عدد من التدريبات التكتيكية من أجل زيادة التركيز أمام المرمى.



على الجانب الآخر، بدأت اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة شؤون نادي الإسماعيلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد يوم 19 أغسطس المقبل.



يأتي ذلك عقب استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي مطلع العام الحالي، والذي خلفه تعيين لجنة لإدارة النادي من قبل مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إلا أنه تم صدور حكم بعد ذلك ببطلان تعيين اللجنة، وعلى إثر ذلك تم تعيين لجنة ثلاثية تتكون من المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، بالإضافة إلى مدير النشاط الرياضي.



من جانب آخر، صعد فريق بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر بفوزه على البنك الأهلي 3-0 في ستاد القاهرة. يذكر أن بيراميدز كان قد تأهل لنهائي كأس مصر في نسخة الموسم الماضي بعد تفوقه على الزمالك بركلات الترجيح.



ويأمل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قيادة فريقه لتحقيق أول بطولة في تاريخه بعدما خسر نهائي كأس مصر ولقاء السوبر المصري في الموسم الماضي أمام الأهلي.