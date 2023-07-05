أعلنت سلطات البيئة في البرازيل عن فرض غرامة قيمتها نحو 3.3 ملايين دولار على نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بسبب مخالفات من بينها انتهاك قوانين البيئة، وذلك فيما يتعلق ببناء بحيرة اصطناعية في قصره المطل على الشاطئ خارج ريو دي جانيرو. وجرى اكتشاف العشرات من الانتهاكات في القصر الفاخر لدى قيام العمال ببناء بحيرة اصطناعية وتجهيز شاطئ، حسب تقرير فريق التفتيش البيئي، والمكون من 46 صفحة. وتتضمن الانتهاكات تحويل مسارات للمياه والاستخراج غير المصرح به لمياه الأنهار وكذلك تحريك التربة. وجرى إبلاغ الادعاء العام والشرطة بالقضية. وجرى فرض سياج حول موقع القصر في يونيو الماضي وأمرت السلطات بوقف كل الأنشطة، لكن تقارير إعلامية برازيلية ذكرت أن نيمار، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، أقام حفلا في القصر وقام بالاستحمام في البحيرة.



ويقع القصر في بلدة مانغاراتيبا الساحلية على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.