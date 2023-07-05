في أول ظهور له في ويمبلدون كلاعب معتزل، حظي النجم روجيه فيدرر باستقبال ملكي في ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث جلس في المقصورة الملكية بجانب أميرة ويلز في الملعب الرئيس. ووصلت الأميرة كيت مرتدية سترة خضراء لحضور عرض فيلم قصير يروي مآثر فيدرر في البطولة العشبية. ورافق دخول فيدرر المقصورة تصفيق حار ليتمركز إلى يسار أميرة ويلز.



وابتعد فيدرر (41 عاما) عن لعبة التنس منذ الوداع العاطفي في كأس ليفر في لندن، إلى جانب غريمه وصديقه الإسباني رافايل نادال، لكنه تكرم بشكل مشابه على الملاعب العشبية خلال دورة هاله الألمانية الشهر الماضي.



واصبح أول لاعب يحرز لقب 20 بطولة كبرى عام 2018 في أستراليا، وهو يحمل الرقم القياسي في ويمبلدون مع ثمانية ألقاب بين 2003 و2017، وقد ينضم اليه هذه السنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح لتحقيق لقبه الرابع والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.



وتملك الأميركية مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي المطلق في ويمبلدون مع تسعة ألقاب.



إلى ذلك، سجل الإسباني الشاب المصنف أول عالميا كارلوس ألكاراز بداية واثقة وسهلة في مسعاه إلى تحقيق أول ألقابه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع للتنس، بفوزه على الفرنسي المخضرم جيريمي شاردي 6-0، 6-2، و7-5 في الدور الأول أمس.



وبهذا الفوز الصريح، أعاد ألكاراز التأكيد على كونه المنافس الشرس للصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب.



ويبدو اللاعب، البالغ من العمر 20 عاما والذي حصد خمسة ألقاب حتى الآن في الموسم الحالي، في لياقة جيدة بعد فوزه بأول لقب له على الملاعب العشبية في دورة كوينز الشهر الماضي.