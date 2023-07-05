تتوقع «ماتي تشاو» الرئيس المشارك لأبحاث الأسهم الصينية ورئيس قسم المواد الأساسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأبحاث النفط والغاز لدى «بنك أوف أميركا» وصول متوسط سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارا في النصف الثاني من العام الحالي.



وأرجعت ذلك خلال مقابلة مع «تلفزيون بلومبيرغ»، إلى ضيق المعروض من النفط في النصف الثاني من العام الحالي بعد تمديد السعودية الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا ليشمل أغسطس، إلى جانب خفض روسيا للصادرات.



أما عن الطلب، فهناك مخاوف تتعلق بضعف النمو العالمي مع توقع «بنك أوف أميركا» نمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام بعدما نما 3.6% العام الماضي، فضلا عن مخاوف بشأن الطلب من الصين، كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس أن روسيا تعتزم خفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال أغسطس.