يبقى مصير عدد من نجوم بايرن ميونخ غامضا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تشير التوقعات لاحتمالية رحيل بعضهم عن ملعب أليانز أرينا.



وشهد سوق الانتقالات الصيفي الحالي تعاقد بطل ألمانيا مع لاعبين بشكل مجاني، وهما النمساوي كونراد لايمر والبرتغالي رافاييل جيريرو.



وبحسب لشبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، فإن هناك 3 لاعبين مرشحين لمغادرة الفريق البافاري بنسبة كبيرة هذا الصيف.



وذكرت أن السنغالي ساديو ماني يأتي على رأس قائمة المغادرين المحتملين، في ظل استعداد بايرن لعرضه للبيع هذا الصيف، لاسيما أن هناك اهتماما بضمه من جانب بعض أندية الدوري السعودي.



أما المرشح الثاني للرحيل فهو لاعب الوسط الهولندي ريان غرافنبيرش، للحصول على فرصة اللعب بانتظام، حيث عانى في موسمه الأول من تهميش دوره.



ويبقى لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر، الأقرب لمغادرة بايرن ميونيخ هذا الصيف، بعد عودته من مان يونايتد، الذي أمضى آخر 6 أشهر ضمن صفوفه معارا.



وأفادت بأن سابيتزر نفسه لا يخطط للبقاء في أليانز أرينا، بعد فشله في الحصول على فرصة اللعب أساسيا منذ وصوله إلى بايرن ميونيخ من لايبزيغ عام 2021.