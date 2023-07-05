راجت مؤخرا تجارة الأغذية الخارقة لما لها من فوائد صحية، ومنها «سبيرولينا» وهو نوع من الطحالب التي تنمو في المياه العذبة أو المالحة، ويأتي كمكمل غذائي، على شكل أقراص أو مسحوق.



ويتم استخدام «سبيرولينا» لفوائده الصحية، لأنه غني بالعناصر الغذائية وله خصائص مضادة للأكسدة للمساعدة في الحماية من الأمراض المختلفة، بحسب ما ذكرت «العربية نت» نقلا عن موقع Healthline.



ويعد «سبيرولينا»من بين المكملات الغذائية الأكثر شعبية في العالم، وهو ليس نباتا ولكنه نوع من الطحالب التي تتكون من البكتيريا الزرقاء، بينما تكون مكملاتها خضراء داكنة اللون.



ووفقا للأدلة العلمية تتسم السبيرولينا بالآتي: غنية بالعناصر الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة والالتهابات، وتحتوي على مضادات للأورام.