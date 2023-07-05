تراجعت قدرة تغطية الحد الأدنى للأجور إلى 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة، ما يعني أن وسطي حاجة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد ارتفع إلى أكثر من 6.5 ملايين ليرة شهريا.



وبينت دراسة أعدتها «جريدة قاسيون»، وفقا لمؤشرها الخاص، انه في مطلع شهر يونيو الماضي، شهد متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعا بنحو 886.445 ليرة سورية، عن وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون في نهاية شهر مارس الذي سبقه، أي ان التكاليف ارتفعت فعليا بنسبة قاربت 15.6% خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما كان الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، نحو 41.4%.



ويبلغ الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد، نحو 4 ملايين ليرة سورية شهريا، إلا أن المتوسط قفز إلى أكثر من 6.5 ملايين ليرة.



وذكرت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور (92.970 ليرة سورية) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 كان غير قادر على تغطية سوى 1.6% من وسطي تكاليف المعيشة، بينما أصبح خلال الأشهر الثلاثة التالية من عام 2023 غير قادر الا على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة فقط.



وتعتمد الجريدة طريقة محددة في حساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص، وتتمثل بحساب الحد الأدنى لتكاليف سلة الغذاء الضروري (بناء على حاجة الفرد اليومية إلى نحو 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة).



وتأتي اللحوم الحمراء والبيضاء على رأس قائمة الغلاء، فكيلو لحم الخروف ارتفع من 70 ألف ليرة إلى 110 آلاف ليرة، والدجاج من 18 ألف ليرة إلى 30 ألفا، وطبق البيض من 18 ألف ليرة إلى 30 ألفا.



وأثرت حزمة من المعطيات مثل زيادة عجز الموازنة العامة وانهيار الليرة السورية ورفع الدعم الحكومي الذي جرى تدريجيا خلال الفترات الماضية، في أسعار السلع وزيادتها بشكل غير مسبوق.



ويرى الخبراء أن انهيار العملة وعجز الميزانية بالتزامن مع التضخم العالمي الذي لا تمتلك الحكومة أي أداة لمكافحته والتعامل معه، جعل من الغلاء أمرا محتوما.