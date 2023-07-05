أعلنت روسيا إسقاط خمس «مسيرات» أوكرانية فوق منطقة موسكو إثر هجوم نادر حدوثه قرب العاصمة الروسية حيث علقت حركة الملاحة الجوية لفترة في أحد مطاراتها.



واستهدف هذا الهجوم مواقع على تخوم العاصمة لم تستهدف الا بضع مرات منذ بدء غزو اوكرانيا رغم ان مثل هذا النوع من الضربات تكثف في مناطق أخرى في روسيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيرة» ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطرافها.



وأشارت الى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام «أساليب الحرب الالكترونية»، مؤكدة عدم وقوع ضحايا.



وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تلغرام إن «كل الهجمات صدتها المضادات الجوية، كل المسيرات التي رصدت تم تحييدها».



لكن الهجوم تسبب باضطراب الملاحة لثلاث ساعات في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الكبرى الثلاثة في موسكو.



وبحسب وكالة «تاس»، أسقط الدفاع الجوي الروسي كذلك طائرة مسيرة في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو.



وبعد الهجوم نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بـ«عمل ارهابي» استهدف منطقة تقع فيها «منشآت بنى تحتية مدنية».



ورأت أنه نظرا لأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي« يرتكب هذه الأعمال الإرهابية باستخدام أسلحة زوده (بها) الغرب أو تم شراؤها بتمويل غربي، فالأمر يعد إرهابا دوليا».



وفي اوكرانيا، قتل شخصان على الاقل في منطقة خيرسون بجنوب البلاد في قصف بالمدفعية الروسية، كما أعلن الحاكم اولكسندر بروكودين على تلغرام.



وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم تسعة أطفال في ضربة روسية على مدينة بيرفومايسكي في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.



وأصيب ثلاثة أشخاص أيضا في منطقة دونيتسك (شرق) وثلاثة آخرون في منطقة تشيرنيغيف (شمال) بحسب السلطات المحلية.



كما ارتفعت حصيلة قتلى غارة بطائرات روسية بدون طيار استهدفت مبنى سكني في سومي بشمال شرق البلاد إلى ثلاثة قتلى و21 جريحا.



وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية فانه تم إسقاط ما مجموعه 16 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع أطلقتها روسيا خلال ليل امس الأول.



في غضون ذلك، تتواصل المعارك على الجبهة بعد شهر من الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية والذي لم يسفر حتى الآن سوى عن مكاسب معتدلة لكييف.



وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، تواجه القوات الأوكرانية خلال تقدمها «استخداما مكثفا للألغام المضادة للدبابات من قبل روسيا» وهجمات من قبل الطائرات والمروحيات والمدفعية الروسية.



وقالت إن القوات الروسية «حققت بعض النجاح في هذا الأمر» لكنها مازالت «تعاني من نقاط ضعف كبيرة».



من جهتها، أعلنت روسيا أن الجيش الأوكراني لم «يحقق أهدافه على أي محور» منذ بدء هجومه المضاد في مطلع يونيو الماضي.



على الصعيد الديبلوماسي، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهي تحالف إقليمي يضم خصوصا روسيا والصين والهند.



وأكد بوتين أن بلاده «ستستمر في مقاومة» «الضغوط الخارجية» و«العقوبات».