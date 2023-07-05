شدد نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية ديفيد كاردن، على ضرورة تمديد آلية إدخال المساعدات الى شمال غرب سورية عبر الحدود لمدة عام، مؤكدا أنه لا بديل عنها لإغاثة ملايين السكان الذين شردتهم الحرب.



وفي مؤتمر صحافي عقده في مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة سرمدا في محافظة إدلب عقب جولة في المنطقة، قال المسؤول الأممي «إنها رسالة مشتركة تسمعونها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في شمال غرب سورية حول الحاجة الى تجديد قرار المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهرا».



وينتهي في العاشر من الشهر الجاري تفويض منحه مجلس الأمن للعمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود التركية الى سورية لمدة ستة أشهر، من دون المرور بمناطق سيطرة الحكومة السورية.



وسمح مجلس الأمن عام 2014 بعبور المساعدات عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلصها تباعا، بفعل الفيتو الروسي والصيني، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع عند الحدود بين سورية وتركيا.



ويشكل المعبر شريانا حيويا لدخول المساعدات الى أكثر من أربعة ملايين شخص، نصفهم تقريبا نازحون.



وأضاف كاردن الذي جال برفقة مسؤولين في برنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثية على عدد من المخيمات في المنطقة «نحتاج الى قرار لمدة عام».



وأوضح أنه «ثمة أسباب عدة لذلك. إذ سيضمن استمرار تدفق المساعدات خلال أشهر الشتاء» القارسة، عدا عن «إمكانية تنفيذ برامج التعافي المبكر».



وشدد على أنه «لا يوجد بديل، لناحية الحجم أو النطاق، عن قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات عبر الحدود، إذا ما كنا نرغب بتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا في شمال غرب سورية».



وفاقم الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا المجاورة في فبراير من معاناة السكان الذين يعيشون أساسا في ظروف صعبة ويعتمدون على المساعدات الى حد كبير.



واعتبر كاردن أن «الاحتياجات هائلة وقد اشتدت حدتها منذ الزلزال»، لافتا الى أن الأمم المتحدة وشركاءها قدموا مساعدات لـ2.7 مليون شخص في كل شهر.



وتبدو المفاوضات معقدة داخل مجلس الأمن لتمديد العمل بالآلية إذ إن موسكو تطالب بأن يتم إدخال المساعدات عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية، بدعوى ان ادخال المساعدات عبر الحدود ينتهك السيادة السورية.



وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الخميس «قيل لنا مرة أخرى إنه بدون هذه الآلية العابرة للحدود، سيموت ملايين السوريين جوعا وبردا، ولا خيار سوى تمديدها»، داعيا إلى نقل المساعدات عبر دمشق.



ودخلت قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في 23 يونيو من مناطق سيطرة القوات الحكومية إلى إدلب، للمرة الأولى منذ وقوع الزلزال.



وسمحت دمشق بعد الزلزال بفتح معبرين حدوديين آخرين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها في مايو لثلاثة أشهر أخرى.



وأعلن برنامج الأغذية العالمي في 13 يونيو أنه اضطر إلى تخفيض مساعداته للسوريين الذين يعتمدون عليها من 5.5 ملايين شخص إلى 2.5 مليون شخص جراء أزمة تمويل، في وقت يعيش ما لا يقل عن 90% من السوريين تحت خط الفقر.