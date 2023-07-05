بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع وكيل دعم صادرات الدفاع لدى المملكة المتحدة الصديقة اللورد مارك لانكستر سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي، إن الشيخ أحمد الفهد استقبل في مكتبه بقصر بيان أمس اللورد لانكستر بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وذكرت أن اللورد لانكستر هنأ الشيخ أحمد الفهد بتوليه مهام منصبه الوزاري، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه، عبر الشيخ أحمد الفهد عن شكره وتقديره للورد لانكستر على هذه المشاعر الطيبة والتمنيات الصادقة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.



ورافق اللورد لانكستر في اللقاء سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس ومعاون رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية لدى سلاح الجو الملكي البريطاني اللواء طيار سايمون إدواردز.