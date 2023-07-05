بحث وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل مع وكيل دعم صادرات الدفاع لدى المملكة المتحدة الصديقة اللورد مارك لانكستر سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي أمس إن وكيل وزارة الدفاع استقبل في مقر الوزارة اللورد لانكستر بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، ورافقه كل من سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس ومعاون رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية لدى سلاح الجو الملكي البريطاني اللواء طيار سايمون إدواردز. حضر اللقاء مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين والملحق العسكري البريطاني العقيد بحري بول مولفيني.