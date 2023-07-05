عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة يتوقع أن تعلن عن مشروع لإدراج برامج وتصاميم ومشاريع قطاع الهندسة الصحية خلال أغسطس المقبل.



وأضافت المصادر أن المشروع يهدف إلى التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في إدارة المشاريع تتولى التنسيق مع الجهات المعنية بالمشاريع للتغلب على أي معوقات إدارية أو مالية أو فنية قد تعوق سير الأعمال وتقديم البدائل والحلول لمشاكل التصميم والإشراف والتنفيذ وإدارة المشاريع.



وأشارت المصادر إلى أن من أهداف المشروع الذي سيتم طرحه مناقصة وتقديم الدعم الفني لتفادي أي معوقات وصعوبات تنتج عنها أوامر تغييرية أو مطالبات أو تأخير المشاريع ومراجعة الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ العقود وتحديد أسباب التأخير ان وجدت وتطوير الأنظمة الإدارية لقطاع إدارة المشاريع حسب المعايير العالمية والتطوير المهني لجهاز القطاع عن طريق التدريب ونقل الخبرات.



ولفتت المصادر إلى ان مدة تنفيذ عقد المشروع 60 شهرا.