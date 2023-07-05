تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. فهد الدبيس وبحضور أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د. فايز الظفيري أقامت كلية الهندسة والبترول حفل التخرج الموحد لدفعة 2023، وذلك بحضور جمع غفير من أهالي المهندسين والمهندسات الخريجين، وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.



وبهذه المناسبة هنأ أمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د. فايز الظفيري خريجي وخريجات كلية الهندسة والبترول، معربا عن سعادته بهذا الاحتفال المتميز بوجود أساتذة متميزين وعلى رأسهم أ.د. خالد الهزاع القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول، ومعبرا عن فخره بهذه الكوكبة المتميزة من شباب الكويت الواعد.



ومن جانبه، أعرب القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د. خالد الهزاع عن فخره بهذا الحفل المهيب وبأبنائه وبناته الخريجين والخريجات المهندسين والمهندسات، مؤكدا أنهم يمثلون نتاج كلية الهندسة والبترول الذين تتطلع الجامعة لرؤية إنجازاتهم قريبا لما فيه مصلحة الكويت، متقدما بالشكر الجزيل لأهاليهم لما قدموه لهم من دعم وتشجيع وصبر، وما وفروه لهم من الوسائل المتاحة لتمكينهم من تلقي العلم والاستفادة منه خلال مسيرتهم التعليمية.