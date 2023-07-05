بداح العنزي



أحال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس رد الهيئة العامة للبيئة على اقتراح الأعضاء م. علياء الفارسي، م.فرح الرومي، م. منيرة الأمير، م. شريفة الشلفان بشأن تخصيص مساحات محددة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت.



وتضمن رد الهيئة التالي: نحيطكم علما بأن الإدارة المختصة في الهيئة العامة للبيئة قد قامت بالاطلاع على الموضوع المذكور وبعد مراجعة بيانات الرقابة البيئية تبين وجود نوعين من النطاقات هي:



1 - النطاق شديد التعرض للرمال الزاحفة يشمل المناطق التالية: (السالمي - الصليبية الزراعية - كبد - بر الاحمدي- مدينة صباح الأحمد السكنية - جواخير الوفرة - مزارع الوفرة - مدينة الوفرة الجديدة).



2 - النطاق متوسط التعرض للرمال الزاحفة يشمل المناطق التالية: (العبدلي - أم العيش - كاظمة).



ونرفق لكم الخريطة الموضحة لهذه المناطق علما أن مشاريع التحريج للمساحات الارضية التي تكون أكبر من (5 كم2) تتطلب تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي.



على أن يتم اعداد الدراسة من قبل احد المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة ذات التصنيف (أ)، علما أن قائمة المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة يتم اصدارها بصفة شهرية في الموقع الإلكتروني للهيئة، وان تتم مخاطبتنا عن طريق الاجراءات الالكترونية في نظام الاجراءات التنموية المتواجد بمنصة (الامتثال البيئي) في موقع الهيئة العامة للبيئة الإلكتروني، وذلك لاستكمال اجراءات تقييم المردود البيئي ومنح التصريح البيئي.