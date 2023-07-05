جريا على عادته في المساهمة الاجتماعية والدعم المستمر للمبادرات الوطنية، قام بنك بوبيان برعاية حفل تخرج الدفعة الرابعة من الكوادر الوطنية الشابة من فئة ذوي الإعاقة ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم»، والذي أقيم تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومعهد البناء البشري للتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار مساعي البنك لدعم مختلف شرائح المجتمع، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.



وبهذه المناسبة، أعرب المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني عن سعادته بأن يكون البنك أحد أهم الجهات الراعية للحفل والداعمة لتأهيل الشباب الكويتي من ذوي الإعاقة تفعيلا لدوره الاجتماعي وضــرورة تشجيعهـــم للانخراط في سوق العمل ومساندة لجهود الدولة تحقيقا لمعايير التنمية المستدامة.



وأوضح الرحماني أن «بوبيان» دائما ما يؤكد سعيه المتواصل لرفع كفاءة متدربيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات ولكل الشرائح، حيث كان له الأسبقية في تقديم فكرة برنامج تدريبي ميداني لفئة الاحتياجات الخاصة يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن التعاون مع معهد البناء البشري جاء بهدف الإعداد والتدريب الميداني لهذه الفئة والمرشحين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تمهيدا لانضمامهم إلى بيئة العمل في بنك بوبيان.



وأضاف أن الجديد والمميز في هذا البرنامج التدريبي أنه يتزامن بالكامل مع فترة الدراسة النظرية وتقديم عدد من ورش العمل المتخصصة لتأهيل الطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا منا بضرورة التنمية والاستثمار في هذه الطاقات والعمل بكل جهد لدمجهم ومساعدتهم على الانخراط بسلاسة في بيئة العمل.



من جانبها، قالـــت الاختصاصية في إدارة استقطاب المواهب بمجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان أوضاح الغنام، أن حفل التخرج شهد ولأول مرة عرض فيديو توضيحي استعرض رحلة بنك بوبيان الكاملة للتدريب العملي للمتدربين في عدد من فروع وإدارات البنك المختلفة، حيث سلط الضوء على أهمية دمج وإشراك هذه الشريحة في المجتمع بجانب تمكينهم من القيام بأدوار مماثلة لأي شخص.