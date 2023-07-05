حنان عبدالمعبود



حذر أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د.خالد الصالح من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر دون اخد الاحتياطات اللازمة لتأثيرها في الإصابة بشيخوخة الجلد والتجاعيد والنمش والتصبغات، وكذلك التعرض لأجهزة التسمير التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



جاء ذلك في تصريح له على هامش الورشة العلمية التي اقيمت ضمن برامج التوعية من الأورام بتنظيم الأمانة العامة للاتحاد ورعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» وذلك لتسليط الضوء على أساليب المعالجات لسرطان الجلد والتركيز على المعالجة الإشعاعية والعلاج الجراحي.



واضاف الصالح ان سرطانات الجلد تكون ذات لون أحمر مزرق وتنمو على الجلد سواء فروة الرأس أو الوجه أوالشفتين أوالأذنين أو العنق والصدر والذراعين واليدين والساقين في النساء ونادرا ما يصيب أعضاء الجسم من الداخل، مبينا ان سرطان الجلد يتطور بشكل أساسي في المناطق المعرضة للشمس لفترات طويلة بدون أخذ احتياطات الحماية، مشيرا الى أن «الورم الميلانيني» وأخطر أنواع سرطان الجلد وينشأ في الخلايا «الميلانينية» التي تنتج صبغة الميلانين التي تمنح الجلد لونه، علما بأن هناك علامات تظهر كعقدة غير مؤلمة، لافتا الى ان العلاج المبكر يعطي فرص افضل خاصة بعد التطورات المتسارعة في المجالات الطبية والتقنية والعلاجية المستخدمة بهذا المجال.



بدوره، قال طبيب جراحة الأورام د.محمد خالد ان نسب الإصابة بسرطان الجلد في الكويت سواء بين الكويتيين وغير الكويتيين من الجنسين قليلة، مشيرا الى ان سرطان الجلد ليس ضمن قائمة العشر سرطانات الأكثر انتشارا منذ 15 عاما، وصنف بأعلى إصابة بين الكويتيين الرجال من عام 1979 حتى 1983، وبلغت أعلى نسبه إصابة به بين الكويتيات من 1974 حتى 1978 أما بالنسبة لغير الكويتيين الرجال فكان سرطان الجلد ضمن القائمة العشرة الأكثر انتشارا بأعلى عدد من الإصابات من 1974 حتى 1993 وكذلك بالنسبة لغير الكويتيات كانت أعداد الإصابات بنفس الفترة المذكورة هي الأعلى.