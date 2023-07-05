عبدالعزيز المطيري



قدم النواب: عبدالله الـمـضف، د.عـبـدالعزيز الصقعبي، مرزوق الحبيني، عبدالكريم الكندري، مهند الساير، وشعيب شعبان طلبا لتكليف لجنة الشؤن الخارجية بالنظر في موضوع حقل الدرة على ضوء تصريحات يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت.



وجاء في نص الطلب أن المادة الأولى من الدستور نصت على أن «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها».



ونصت المادة (2) من الدستور على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها»، ويتضح جليا من هاتين المادتين، أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة.



ولما كانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة بالاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاما لنا كممثلي الأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها.



ومن هذا المنطلق وتفعيلا لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها وبالأخص حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.