أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية المثارة حاليا بشأن حقل الدرة البحري.



وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، أن الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيرا من الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة بشأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية - سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري.



وأعرب الشاهين في هذا الصدد عن شكره لوزارتي الخارجية والنفط لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، مؤكدا أن «على ممثلي الأمة والشعب أيضا واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية».



وبين أنه بناء على هذا الواجب المنوط بنواب الأمة تقدم برسالته إلى المجلس بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالمتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والمهمة، على أن تعرض الرسالة في أول جلسة مقبلة.