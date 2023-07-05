وجه النائب د.عادل الدمخي حزمة أسئلة إلى وزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز، فيما يخص مشروع مطار الكويت الدولي الجديد



وطالب في سؤاله الأول الإفادة عن الآتي:



1- نسبة الإنجاز الحالية للمشروع والتاريخ المتوقع للانتهاء منه.



2- نمى إلى علمنا أن وزارة الأشغال العامة قد أصدرت التمديد الزمني للمشروع والمقدر بـ 459 يوما إلى المقاول ليماك ليصبح التاريخ التعاقدي الجديد 30/11/2023، وبهذا الصدد يرجى إفادتنا بالتالي:



٭ ما أسباب إصدار التمديد للمقاول؟



٭ ما الأسباب التي حالت دون الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني التعاقدي؟



3- نمى إلى علمنا أن وزارة الأشغال العامة قد قامت بالموافقة على تمديد اتفاقية استشاري الإشراف لمشروع المطار الجديد حتى تاريخ 30/04/2025 وبقيمة تقارب 18 مليون دينار، وبهذا الصدد يرجى إفادتنا بالتالي:



٭ أسباب الموافقة على تمديد يمتد لما يقارب السنة والنصف السنة بعد تاريخ الإنجاز التعاقدي الجديد للمشروع والمبني على التمديد الزمني الصادر لصالح المقاول حتى تاريخ 30/11/2023؟



٭ توضيح الآلية التي قامت بها الوزارة لدراسة التمديد الزمني للاتفاقية الخاصة باستشاري الإشراف للمشروع؟



٭ هل تم عرض التمديد الزمني للاتفاقية الخاصة باستشاري الإشراف على جهاز استشاري إدارة مشاريع المطار؟ وفي حال تم ذلك يرجى تزويدنا بنسخة من دراسته للتمديد محل البحث.



4- نمى إلى علمي أن المقاول «ليماك» يعاني من قصور في أعداد العمالة في موقع المشروع وذلك دون أسباب تدعو الى ذلك، مع العلم أن الكويت قد تخطت جائحة كورونا وتبعاتها منذ وقت طويل، وبهذا الصدد يرجى تزويدي بالتالي:



٭ يرجى تزويدي بنسخة من أعداد العمالة الفعلية في مشروع مطار الكويت للحزمتين 2،1 مع مقارنتها بأعداد العمالة الواجب على المقاول «ليماك» توفيرها في موقع المشروع.



٭ هل تمت مخاطبة المقاول «ليماك» من قبل وزارة الأشغال العامة نحو الالتزام بأعداد العمالة المتفق عليها في العقد؟ وفي حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من ذلك ونسخة من رد المقاول.



٭ ما العقوبات التي فرضتها الوزارة على المقاول «ليماك» لعدم التزامه بأعداد العمالة المطلوبة منه؟ مع علمنا أن وزارة الأشغال العامة قد وافقت على تأجيل غرامات التأخير عن المقاول.



5- نمى إلى علمي أن مطار الكويت الجديد لا يحتوي على شبكة انترنت منفصلة لوزارة الداخلية، وأن جميع الجهات المعنية بالعمل بمبنى المطار الجديد T2 تجمعها شبكة انترنت واحدة وبإمكانها الاطلاع على الملفات والمعلومات التي بحوزة وزارة الداخلية، كما أن وزارة الداخلية قد طلبت من وزارة الأشغال العامة توفير شبكة انترنت منفصلة في المطار الجديد وذلك لأسباب أمنية، وبهذا الصدد يرجى إفادتي بالتالي:



٭ هل توجد شبكة انترنت منفصلة لوزارة الداخلية في مطار الكويت الجديد T2؟ وفي حال الإجابة بالنفي يرجى توضيح أسباب تجاهل متطلبات وزارة الداخلية والتي من شأنها رفع المستوى الأمني لمطار الكويت الجديد T2.



٭ في حال تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية بتوفير شبكة انترنت منفصلة في مطار الكويت الجديد، يرجى توضيح الآلية التي سيتم من خلالها توفير هذا المتطلب وهل سيتم من خلال أمر تغييري يستفيد منه المقاول «ليماك» أم لا؟



6- نمى إلى علمنا أنه تمت الموافقة على شركة صينية (هواوي) مقاول باطن لأعمال تخص نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمطار الكويت الجديد بالرغم من اعتراض الاستشاري والطيران المدني سابقا، يرجى الإفادة بما يلي:



٭ تأكيد الموافقة من عدمه على مقاول الباطن الشركة الصينية (هواوي) لنظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



٭ بيان توافق ديوان المحاسبة على الشركة الصينية وأسباب عدم موافقة الاستشاري والطيران المدني وبيان موقفهم الحالي.



٭ قيمة الأعمال الخاصة بالبنود المنوط للشركة الصينية القيام بها وقيمة المبلغ الاحتياطي لنظام المعلومات والاتصالات.



وطالب في الحزمة الثانية إفادته عن الآتي:



1- نسبة الإنجاز الحالية للمشروع والتاريخ المتوقع للانتهاء منه.



2- الإفادة عن عدد وبيانات المشاريع التي تم تأجيل غرامة التأخير لها بوزارة الأشغال العامة بموافقة وزيرة الأشغال منذ تاريخ 30/10/2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وأسباب تأجيل غرامة التأخير لها.



3- نمى إلى علمنا أن وزارة الأشغال العامة متمثلة بوزيرة الأشغال العامة قد أصدرت موافقة على تأجيل غرامات التأخير لمقاول العقد رقم 14/2017 إنشاء وإنجاز وصيانة الحزمة رقم 2 والبالغ قدرها 17 مليون دينار كويتي تقريبا، بهذا الصدد يرجى إفادتنا بالتالي:



٭ تأكيد ما إذا تم تأجيل غرامات التأخير لصالح مقاول مشروع المطار؟



٭ كم بلغت قيمة غرامات التأخير حتى تاريخه؟



4- تزويدنا بآخر المستجدات حول أعمال المبالغ الاحتياطية في الحزمة رقم 2.



وقال في سؤاله الثالث نمى إلى علمنا أن وزارة الأشغال العامة قد قامت بإصدار توصية بترسية المناقصة الخاصة بالحزمة رقم 3 من مشروع مطار الكويت الجديد على المناقص خامس أقل الأسعار شركة ليماك التركية، وبهذا الصدد يرجى إفادتنا بالتالي:



٭ تأكيد ما إذا تمت التوصية بالترسية على المناقص خامس أقل الأسعار التركي ليماك؟



٭ في حال تم ذلك، يرجى تزويدنا بنسخة من كتاب التوصية بالترسية موقع من قبل اللجنة المعنية بدراسة العطاءات.



٭ ما الأسباب التي دعت وزارة الأشغال العامة للتوصية على خامس أقل الأسعار والتغاضي عن المناقصين الأربعة الأوائل.



٭ هل كانت هناك أي إمكانية للتوصية على المناقصين الأقل سعرا؟



٭ هل تم الأخذ بعين الاعتبار سوء أداء المقاول التركي المنفذ للحزمتين 2،1 عند التوصية بالترسية عليه أم لا؟