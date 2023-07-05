منصور السلطان



تسبب حادث تصادم وانقلاب وقع ظهر امس بين سيارة وهاف لوري على طريق الدائري السادس السريع مقابل مستشفى الفروانية في تعطل حركة المرور. وكان بلاغ ورد ظهر امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب على طريق الدائري السادس السريع مقابل مستشفى الفروانية، وعلى الفور توجه رجال الدوريات والإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين ان التصادم وقع بين سيارة صالون وهاف لوري مما تسبب في انقلاب الهاف لوري واغلاق الطريق ووقوع اختناق مروري، ولم ينتج الحادث عن اصابات. وتم سحب الهاف لوري من الطريق وتسهيل حركة السير.