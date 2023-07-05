ملتزمون بأهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ



«كونا»: أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» هيثم الغيص أمس الثلاثاء أن متوسط الإنتاج العالمي من النفط لعام 2022 وصل إلى 100 مليون برميل يوميا بجانب 4000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.



وقال الغيص في لقاء أجراه مع وكالة أنباء الإمارات إن توقعات منظمة «أوپيك» تشير إلى مضاعفة الاقتصاد العالمي بحلول عام 2045 يقابله زيادة مطردة في عدد السكان، الأمر الذي يعني زيادة الطلب على جميع مصادر الطاقة بنحو 23% بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي.



وأكد في حديثه قبل انطلاق فعاليات مؤتمر «أوپيك» الدولي الثامن في فيينا أهمية تعزيز الحوار في مشهد الطاقة العالمي بمشاركة الدول المتقدمة والنامية وجميع أصحاب المصلحة.



وأضاف أن منظمة «أوپيك» تؤمن بوجوب توجيه الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات إلى تقنيات ودمجها مع مصادر الطاقة المتجددة في عمليات النفط والغاز واستخدام تلك التقنيات الذكية لزيادة كفاءة الطاقة.



وحول مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الحالي، قال الأمين العام إن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لتوحيد العالم نحو الاتفاق على حلول عملية وطموحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وبحث الحلول المبتكرة وتعزيز الابتكارات فضلا عن الوصول إلى نتائج عادلة ومتوازنة.



وأوضح أن «أوپيك» والدول الأعضاء بها ملتزمة كذلك بأهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1994 وستؤدي دورا مهما في تنفيذها كشركاء فاعلين للتوصل إلى حلول عادلة وواقعية من خلال الدور المركزي الذي يمكن أن تؤديه صناعة النفط والغاز في معالجة التغير المناخي.



وبشأن جهود قطاع الطاقة العالمي في مواجهة التغير المناخي، بين الغيص أن الكثير من الدول المنتجة للنفط تخطو خطوات كبيرة في تبني الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.