أعلن البنك التجاري الكويتي عن تخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج التدريب الصيفي الموجه لأبناء وأقارب موظفي البنك، وقد قام البنك بتدشين هذا البرنامج في إطار حرصه على توطيد روابط المسؤولية الاجتماعية بين البنك وموظفيه.



ويأتي البرنامج على فترتين تدريبيتين لمدة أسبوعين متتاليين لكل فترة شارك فيها ما يقارب من 55 متدربا ومتدربة من أبناء وأقارب الموظفين الذين تم توزيعهم على إدارات وفروع البنك بما يتناسب مع رغباتهم بهدف اكتساب المهارات اللازمة المرتبطة بالعمل المصرفي، وإتاحة المجال لهم للاطلاع على آلية عمل الإدارات والفروع ونظام العمل المصرفي، والتعود على الأساليب العملية من خلال التدريب الميداني.



وفي هذا السياق، صرح صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية قائلا: جاءت استمرارية إطلاق هذا البرنامج الصيفي السنوي إيمانا منا بأهميته وتأثيره على تطوير شخصية المتدربين، وذلك من خلال المشاركة الفعالة لأبناء وأقارب الموظفين التي شهدها البرنامج. وبناء عليه، قام قطاع الموارد البشرية بزيادة أعداد المشاركين المسجلين في البرنامج لهذه السنة.



وأضاف: نحن في قطاع الموارد البشرية نهدف لتوجيه الشباب لاستغلال أوقات فراغهم في عطلة الصيف وتحفيزهم على التعلم واكتساب المعرفة الأولية المرتبطة بالعمل المصرفي.



وتابع أن مثل هذه البرامج تشجع الشباب الدارسين على الالتزام بمواعيد العمل وتحمل المسؤولية، وتسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتطوير خبراتهم العملية وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.



هذا، وقد تم تكريم المشاركين في المرحلة الأولى من البرنامج بحضور مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله والذي استمع لتجارب المشاركين، حيث عبر المتدربون والمتدربات عن مدى استفادتهم وسعادتهم بهذه التجربة التي وفرت لهم الفرصة للتعرف على بعض جوانب العمل المصرفي في قطاعات وإدارات البنك المختلفة.