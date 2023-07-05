يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه وتقديم أفضل العروض التي تناسب أنماط حياتهم المتنوعة، وقد أطلق الوطني حملة للفوز بتذكرتين ذهابا وعودة إلى المالديف للفائز ومرافق معه في حالة الحجز عن طريق مزود خدمات الكونسيرج «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) واستخدام خدماته المتميزة.



وأعلن البنك عن 3 فائزين من عملاء باقة الذهبي، والخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية المميزة، المؤهلين لدخول السحب الذين قاموا باستخدام 3 خدمات يقدمها «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge)، وهم حسن محمد علي الاسود، مساعد براك عبدالمحسن الظبيبى، فالح محمد فالح داهم، حيث قاموا بالحجز واستخدام الخدمات خلال الفترة من فبراير حتى يوليو من العام الحالي.



وحصل الفائزون على تذاكر سفر صالحة لمدة 6 أشهر للذهاب والعودة من وإلى المالديف.



توفر خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» خدمات توصيل المبالغ النقدية وخدمات المراسل المسؤول عن انهاء الخدمات الحكومية وصيانة السيارات وتوصيلها وتسديد الأقساط ودفع التأمين الطبي وتأمين السفر والسيارات، إضافة إلى خدمات المساعدة الشخصية من حجوزات الفنادق والمطاعم والبرامج السياحية والمناسبات الرياضية، وكذلك خدمات المطار من الاستقبال والمساعدة في المطار وخدمة الليموزين وترتيبات السفر والحجز ونقل الأمتعة من مطار الكويت، كما تتوافر خدمات المراسل في الإمارات والبحرين.



وبهذه المناسبة، قالت نورة النجار المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: نعلم جيدا أن عملاء الخدمات المصرفية الممتازة والخاصة وباقة الذهبي لديهم نمط حياة فريد، لذلك نحرص على تقديم تجربة استثنائية من حيث الخدمات والعروض المتميزة والتي من بينها تلك الحملة والجوائز التي نقدمها لمستخدمي خدمات كيو جو كونسيرج.



وأضافت: نحرص على أن نكون الأقرب لعملائنا ومعرفة التفاصيل الدقيقة لكل احتياجاتهم التي تمثل الأساس في تصميم جميع خدماتنا وعروضنا التي نسعى لأن تلبي طموحاتهم وتتوافق مع نمط حياتهم والحفاظ على راحتهم التزاما من «الوطني» بتحقيق مزيد من الرفاهية لهم.



وأكدت النجار استمرار جهود الوطني في ترسيخ الشراكة مع المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات بما يساهم في تعزيز قدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه على اختلاف جميع شرائحهم



ويقدم بنك الكويت الوطني لعملائه من الخدمات المصرفية الممتازة مجموعة حصرية من الخدمات، بما في ذلك: مدير علاقات عملاء مخصص لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ومسؤول حساب مصرفي شخصي لعملاء الذهبي الذين يهتمون بجميع الاحتياجات المصرفية للعملاء بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات الخدمات المصرفية الممتازة، والحلول الاستثمارية المتنوعة بما في ذلك: سمارت ويلث والوطني للوساطة، وباقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف الآلي المميزة التي تمنحهم الأولوية في إجراء معاملاتهم بطريقة سريعة وسهلة، بالإضافة إلى خدمة توصيل البطاقات إلى المنازل، والأولوية عند الاتصال بخدمة التواصل مع «الوطني» على 1801801 على مدار الساعة.